Ratinho Jr. oficializa compra de terreno e governo promete terminal metropolitano para 2026

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), esteve em Londrina na manhã desta quinta-feira (1º) para formalizar a compra do terreno de 12 mil metros quadrados, onde será construído o Terminal Metropolitano. A cerimônia foi no local, na esquina da avenida Leste-Oeste com a rua Bahia, em frente ao Terminal Central. O espaço, onde hoje existe um barracão sem uso, pertencia à Companhia Intercontinental de Café.



A área foi desapropriada por R$ 19 milhões, recurso do Governo do Estado. “É o início da realização de um sonho de muito tempo da população, em especial quem utiliza o transporte coletivo de Londrina e região metropolitana. Há bastante tempo estávamos trabalhando para achar uma área que pudesse atender o novo terminal e conseguimos avançar nessa negociação, convencendo os proprietários”, destacou o governador.



Atualmente, passageiros que vêm de Ibiporã, Rolândia, Cambé e Jataizinho precisam ficar em pontos de ônibus comuns espalhados na Leste-Oeste à espera dos coletivos. Em 2022, entidades de classe entregaram o anteprojeto do terminal para Ratinho Junior, no entanto, o documento serviu como um croqui do que se pretende construir. O projeto de estudo de concepção e o anteprojeto oficial, que deverão dar as bases da obra, serão contratados a partir de licitações previstas para os próximos semanas. O custo deve ser de R$ 300 mil.





Passarela



A reivindicação de Londrina é de que seja feita uma passarela interligando o Terminal Central ao Metropolitano. “Claro que os técnicos estão avaliando a possibilidade legal de se fazer isso, mas é um momento histórico que vai trazer mais conforto para as pessoas que vêm para Londrina, para buscar o sustento”, afirmou o prefeito Marcelo Belinati. A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná classificou a ideia como viável.



Belinati também ressaltou a importância de um bilhete único no transporte coletivo metropolitano. “Isso pode ser estudado também. Já tem em Curitiba e existe, inclusive, um subsídio. É uma parceria entre a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Paraná para que haja essa integração e para que diminua o custo para as pessoas”, comentou. O governador disse que hoje não existe um “estudo aprofundado” sobre essa possibilidade.

CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA