Recape da Avenida Dez de Dezembro, em Londrina, é iniciada

Os trabalhos de revitalização integral do asfalto da avenida Dez de Dezembro começaram nesta semana em Londrina. A Prefeitura realizará a recuperação da via em sua totalidade, promovendo o recape do pavimento e outras melhorias complementares nos cerca de 8 km de trajeto que interliga as regiões sul e norte, desde a rodovia PR-445 até a BR-369. A primeira etapa das ações, que serão divididas em quatro lotes de obras, está sendo executada na via expressa, em um trecho de aproximadamente 700m entre a rua da Natureza e avenida Portugal, na abrangência do Parque Municipal Arthur Thomas, na região sul. A FOLHA havia antecipado que a prefeitura tinha dado a ordem de serviço para a revitalização da avenida.





Equipes operacionais da empresa contratada para este lote inicial, a AR Construtora de Obras, atuam no local, começando no sentido sul-norte, com diferentes maquinários e veículos fazendo a preparação da pista para o recebimento da nova capa asfáltica e demais intervenções. Devido aos serviços em andamento, a avenida está sinalizada e com restrição parcial de passagem conforme o avanço das intervenções. Por esse motivo, os motoristas, ciclistas e pedestres que estiverem passando pelo local precisam ter atenção e cuidado ao trafegar por essa região.



O recape neste trecho da Dez de Dezembro, entre avenida Portugal e rua da Natureza, irá abranger 15.689,84 m² de execução, contemplando serviços preliminares, limpeza, drenagem de águas pluviais para solucionar problemas de alagamentos, ensaios tecnológicos, sinalização de trânsito vertical e horizontal, e placas de comunicação visual.





Para viabilizar todas as atividades nessa etapa inicial, a Prefeitura investirá R$ 1.347.519,91. O prazo de conclusão é de 150 dias, ou seja, devendo ser entregue em até cinco meses.