Sema emitiu 252 multas por cortes ou podas irregulares de árvores em Londrina

O mecânico Ricardo Mayeda passou a ter problemas gerados por um ipê na calçada de casa há cerca de dois anos. Mas no início de 2023 os transtornos se intensificaram. “Apareceram rachaduras, o muro cedeu. O problema foi com a raiz da árvore que me trouxe prejuízo para a reforma da casa”, contou.





O morador do conjunto Cafezal, na zona sul de Londrina, entrou com pedido para erradicação na Sema (Secretaria Municipal do Ambiente), porém, só conseguiu aval para fazer a poda. “Preferi fazer do jeito certo para não ter problema com a prefeitura, multa ou outra consequência”, afirmou.

