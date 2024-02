Shopping de Londrina inaugura espaço para doações solidárias

O Boulevard Shopping Londrina inaugurou na quinta-feira (1º) o novo espaço de recebimento de doações da comunidade destinadas a diversas instituições sociais. Localizado no piso térreo, na saída para o Ibis Hotel, a Estação Solidária foi projetada com cores e estímulos visuais que chamam a atenção dos visitantes para a prática da solidariedade.



Destacando a frase “A solidariedade é o combustível para mudar o mundo”, o novo espaço amplia o conhecimento sobre as causas apoiadas pelo Shopping focadas na arrecadação de roupas em bom estado; brinquedos conservados; tampas e lacres; e notas fiscais.



A roupas arrecadadas são doadas para o bazar da Ong Tok de Amor que destina os recursos ao atendimento das necessidades de pessoas e famílias em tratamento de câncer. Já as notas fiscais arrecadadas, brinquedos e lacres e tampinhas são destinados às entidades como SOS Vida Animal, Apae, Hospital Evangélico, Associação Flávia Cristina, Instituto INA Brasil e Ong Refúgio.



“A Estação Solidária tem o intuito de trazer visibilidade aos projetos sociais. A iniciativa nasce com a vontade de evoluir e fazer mais pelo próximo, ressaltando para mais pessoas a importância de contribuir com causas que impactam diretamente o dia a dia de muitas famílias”, afirma Tania Hara, superintendente do Boulevard Shopping Londrina, empreendimento administrado pela NIAD.



A inauguração do novo espaço contou com a presença do promotor Renato dos Santos Sant'Anna, coordenador do Gaema Regional Londrina, Mariza Pissinati, representante da Sema e Kelly Reis, representando a Ong Tok de Amor, além de Tania Hara, superintendente do Boulevard Shopping e Márcio Izuviec, Gerente de Operações do empreendimento.