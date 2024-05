Prevista para entrega em maio, duplicação da Saul Elkind avançou menos de 5% em sete meses

Prevista para ser entregue neste mês, a duplicação da avenida Saul Elkind, na zona norte de Londrina, está com apenas 3,26% de execução, segundo consta na última medição disponibilizada pelo poder público. Por isso, a prefeitura atendeu pedido da empresa e concedeu mais quatro meses de prazo, ou seja, a finalização das novas pistas e dos outros serviços que fazem parte do projeto agora está programada para 23 de setembro, se não houver novos aditivos de tempo até lá.





Desde o início a obra – que tinha período estimado de sete meses para conclusão - tem apresentado problema. De acordo com a empreiteira, que é de Curitiba, houve um atraso na liberação da licença ambiental. O contrato entre o município e a construtora foi firmado em outubro do ano passado, porém, a autorização dos órgãos ambientais só aconteceu em fevereiro. “O atraso no recebimento desta liberação impactou diretamente o cronograma estabelecido”, justificou.

Outra adversidade envolveu a identificação de redes de abastecimento de água que não estavam contempladas. A situação levou ao rompimento de galerias da Sanepar, com moradores de vários bairros do entorno, como São Jorge e Aparecidinha, ficando sem água por, pelo menos, três dias.





