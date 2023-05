Ação dos Bombeiros incentiva doação de sangue canino; HV da UEL é pioneiro

A doação de sangue é comum entre os humanos, mas entre cães ainda é pouco conhecida. Uma ação do Governo do Estado pode estimular essa prática, o que vai ajudar a salvar a vida de outros animais e evitar agravamento de doenças nos próprios doadores.





Na última semana, quatro cães do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná fizeram doação de sangue e outros quatro devem doar nas próximas semanas. A iniciativa é do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST).

Além de ajudar animais com anemia ou que precisam de transfusão por conta de acidentes, a doação ajuda o doador, pois ele tem que passar por uma série de exames para verificar que esteja saudável. Se os exames apontarem alguma doença grave, o animal já receberá o tratamento.





Essa doação envolve a parceria do Corpo de Bombeiros com um laboratório veterinário particular “O laboratório faz a coleta e análise dos exames de sangue dos cães para ver se estão em boas condições de saúde. Se estiver tudo certo, após uma semana os cães saudáveis fazem a doação”, explica o soldado Espírito Santo, veterinário e condutor de cão no canil do Corpo de Bombeiros.

“Graças a essa parceria já conseguimos detectar doenças graves, como as causadas por carrapato. Teve um caso nosso em que detectamos cedo o verme do coração e conseguimos tratá-lo”, contou.





O condutor conta que, pela parceria, os exames são gratuitos para os animais, pois o sangue fica no banco do laboratório, que pode usá-lo em transfusões para outros cães. Os doadores também têm acesso a tratamentos, se necessário. “Nosso cão doador tem direito a exames de sangue, bioquímicos e o PCR, exame que reflete o estado de doenças no cão de forma rápida e efificente. E se precisar de doação de sangue, em caso de acidente por exemplo, doam pra gente também”.

A ação foi dividida em duas etapas porque a equipe não pode ficar sem animais durante o trabalho. “Numa primeira fase metade dos cães fizeram a doação, já que precisam de no mínimo 24 horas de descanso e não podemos ficar sem eles para o trabalho”, disse. “Se estiver tudo bem, com os que fizeram os exames de sangue, provavelmente vão doar nas próximas semanas”.





As doações no caso de cachorros são realizadas com um intervalo mínimo de seis meses, para dar tempo de o animal repor o volume doado e a quantidade de células vermelhas. Os doadores do Corpo de Bombeiros são das raças Bloodhound, Labrador, Golden Retriever, Pastor Belga de Malinois, Border Collie, Pastor Holandês e Pit Bull, com idade entre 1 e 8 anos.

