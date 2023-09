Aquarismo: tire suas dúvidas sobre esse hobby fascinante

Os aquários são um hobby fascinante que proporcionam aos entusiastas a oportunidade de criar seu próprio ecossistema subaquático. Os aquaristas têm setembro como mês oficial.





Com a ajuda da bióloga Rayane Henriques e do biólogo Claudio Soares, a equipe da Cobasi explorou as questões mais comuns sobre o mundo dos aquários.



1. É necessário controlar o pH da água em um aquário para manter os peixes saudáveis?







Verdade. Cada espécie de peixe possui uma faixa ideal de pH na qual consegue viver. Manter o pH inadequado pode causar sérios problemas aos peixes, incluindo a perda de apetite e até mesmo a morte. A faixa de pH ideal depende do ambiente natural da espécie.



2. Peixes têm memória curta e esquecem tudo em segundos?





Mito. Peixes têm a capacidade de fixar memórias de longo prazo, como conhecimento de predadores, objetos ameaçadores e até aprendizado. Alguns peixes podem até ser treinados com reforço positivo.



3. O peixe betta é agressivo e matará outros peixes se colocados juntos em um aquário comunitário?





Mito. Betta macho é agressivo com espécies similares a ele, mas pode conviver com outras espécies compatíveis, desde que o aquário tenha espaço suficiente. As fêmeas de betta são mais pacíficas.



4. É possível manter plantas vivas em um aquário sem usar fertilizantes?





Verdade. Existem plantas aquáticas "low tech" que requerem menos manutenção e podem crescer sem o uso de fertilizantes especiais.





