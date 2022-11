CastraPet Paraná já castrou 53,6 mil animais desde 2019

O CastraPet Paraná atingiu a marca de 53,6 mil animais castrados desde 2019 nesta semana. Até o começo do ano que vem, 275 municípios (68%) do Estado vão ter recebido a van e os profissionais que fazem as cirurgias gratuitas de cães e gatos, a fim de evitar zoonoses e possíveis problemas causados pela ninhada indesejada.





O total de recursos investidos desde o primeiro ciclo é de R$ 15,6 milhões, oriundos do tesouro estadual e de emendas parlamentares.

O programa de esterilização de cães e gatos está no terceiro ciclo e a previsão é chegar a 219 municípios até março do ano que vem. Algumas cidades receberam o programa em mais de uma oportunidade. A van passou por 141 cidades neste ano e as próximas agendas, todas em novembro, são em Flórida (24), Almirante Tamandaré (25), Cruzeiro do Sul (25), Primeiro de Maio (25 e 26), Adrianópolis (26) e São João do Caiuá (30).





“O grande objetivo é atender as famílias de baixa renda do Paraná. Se conseguirmos isso, prevenimos problemas de saúde dos animais e das pessoas que convivem com eles e também com o meio ambiente”, afirma o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza.

O animal sai da cirurgia já com microchip eletrônico de identificação. O tutor, por sua vez, recebe a medicação pós-operatória e orientações sobre a importância da vacinação, vermifugação e visitas periódicas ao veterinário.





GOLPE

A Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo orienta os tutores e instituições que cuidam de animais em situação de vulnerabilidade a ficarem atentos ao comércio de cirurgias realizadas pelo CastraPet Paraná.





Os recursos são disponibilizados pelo Governo do Estado e por emendas parlamentares e as cirurgias são gratuitas.





A Secretaria orienta que a população, ao ter conhecimento de que as cirurgias foram comercializadas, a denunciar por meio da Ouvidoria da Sedest, pelo telefone (41) 3304-7775, ou pelos canais digitais do Instituto Água e Terra (IAT).