A Páscoa é uma data comemorativa muito amada pelos brasileiros, e o protagonista da ocasião costuma ser o ovo de chocolate.





O que poucos sabem é que o chocolate é uma grande ameaça para a saúde dos pets. Dessa forma, tutores de cães e gatos devem ter atenção redobrada durante a celebração.



Segundo a médica-veterinária Natália Lopes, a teobromina, substância presente no cacau (em maior concentração nos chocolates do tipo amargo e de preparo culinário), pode causar intoxicação quando consumida mesmo em pequenas quantidades.





“A teobromina é um estimulante que interrompe os processos metabólicos dos pets. Essa substância é lentamente eliminada do organismo e possui um efeito acumulativo. Assim, ingestões repetidas em quantidades menores (não tóxicas) ainda podem causar a intoxicação. Outra particularidade desta substância é que ela age no sangue do animal por até seis dias”, explica a veterinária, que é gerente de Assuntos Científicos da Royal Canin Brasil.





A intoxicação por chocolates em cães e gatos pode levar a inúmeros problemas de saúde, como: vômitos e diarreias agudas, arritmias cardíacas, hiperatividade, taquicardia, espasmos musculares, hipertermia, distensão e dores abdominais, convulsões e até morte.





