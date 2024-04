Frio e baixa umidade pode prejudicar a saúde de cães e gatos

Cães e gatos podem sofrer com frio e baixa umidade

A chegada do outono traz cuidados importantes para proteger cães e gatos no frio e seco. Dicas de um professor de Veterinária para garantir o bem-estar dos pets, como humidificadores de ambiente, estimular a ingestão de água e evitar a exposição à poeira. Se houver alterações no animal, busque atendimento veterinário. A sensação térmica é diferente para cada animal, então é importante garantir um local seguro e confortável, com cama, cobertor ou roupas para protegê-los do frio. Tosa não é recomendada, pois os pelos são termoprotetores.