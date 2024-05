Polícia Ambiental resgata cachorro-do-mato atropelado próximo à PR-445, em Londrina

A Polícia Ambiental resgatou, na noite desta quinta-feira (2), um cachorro-do-mato atropelado na Estrada das Cegonhas, local próximo à PR-445, em Londrina.





Durante um patrulhamento de rotina, uma equipe de agentes recebeu uma ligação de uma médica veterinária do Hospital Veterinário da UniFil. Segundo a profissional, um cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) havia sido atropelado na estrada e precisava de ajuda.

Os policiais, então, foram até o local e encontraram o animal deitado no chão, aparentemente ferido, mas ainda com vida.





Uma testemunha do atropelamento havia comunicado a médica veterinária e ainda estava no local quando os policiais chegaram. Segundo a mulher, ela transitava pela via em uma motocicleta quando viu o animal ferido.





O cachorro-do-mato foi resgatado pelos policiais e levado até o Hospital Veterinário da UniFil para receber atendimento médico especializado.