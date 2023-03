Gleba Palhano vai ganhar praça para pets brincarem em segurança

A região do alto da Gleba Palhano vai ganhar, em breve, uma Praça Pet, planejada para que tutores possam levar seus cães de todos os portes e deixá-los correr e brincar com segurança - e sem necessidade de guia - em uma área cercada.





O local que vai abrigar a primeira Praça Pet da Gleba Palhano fica em frente à Praça dos Pioneiros, na rua Tereza Zanette Lopes, esquina com rua Toshio Imai.

A área é uma praça pública, nomeada como Praça Helena Harumi Ota Kitahara. Parte dela será cercada para os pets e, nas proximidades, será instalado um parquinho com brinquedos para crianças.





A Associação Alto da Palhano - que representa moradores de 13 condomínios localizados no entorno da Praça Pé Vermelho e da Praça dos Pioneiros - desenvolveu o projeto da Praça Pet e iniciou contatos com a CMTU para solicitar as benfeitorias no local.

SOMA DE ESFORÇOS





A CMTU comprometeu-se a cercar o espaço, providenciar mesas com banquinhos de concreto e iluminação, além de instalar o parquinho para as crianças.

Segundo o presidente da Associação Alto da Palhano, Ramon Folego, a entidade vai se responsabilizar por ponto de água, lixeiras, saquinhos para dejetos do pets e toda a parte de monitoramento de segurança no período noturno, além da limpeza e manutenção geral do local, assim como já faz com as praças Pé Vermelho e dos Pioneiros.





Os recursos para isso vêm das contribuições mensais pagas à Associação por cada um dos 13 condomínios integrantes e também por outros quatro empreendimentos em construção da região.

“Nossa atuação é pautada na promoção da qualidade de vida dos moradores do Alto da Palhano e, assim, trabalhamos em prol do bairro. A criação da Praça Pet é uma reivindicação dos moradores. Apesar de não termos números de pesquisas, é possível estimar que em cerca de 50% dos apartamentos na região há pets”, esclarece Folego, que fala com a experiência de síndico do Concept Palhano, empreendimento localizado na rua João Huss.





MORADORES COMEMORAM CONQUISTA

Rafael Alda é morador do condomínio Trésor, que fica bem próximo onde será a Praça Pet, e tutor do pet Balto, um Pastor Shetelend de médio porte. Por morar em apartamento, o pet tem um espaço restrito e isso traz a necessidade de contar com um local onde ele possa gastar energia.





Alda participou da articulação pela instalação do um Espaço Pet na Gleba e esteve presente em reunião entre a Associação Alto da Palhano, com o presidente da CMTU, Marcelo Cortez, e o presidente da Câmara de Vereadores, Emanoel Gomes, apresentando a demanda.





O parecer positivo das autoridades foi considerado como uma conquista. “Uma grande alegria de todos os pais de pets do nosso grupo. Grupo este que tem quase 100 pessoas”, afirma Alda, referindo-se a um grupo de WhatsApp que reúne tutores da Gleba e de outras regiões da cidade.





As obras do Espaço Pet do Alto da Palhano foram iniciadas na semana do dia 6 de março. A previsão é que estejam concluídas nos próximos dias, considerando as condições climáticas, segundo a CMTU.