Hospital veterinário da Unifil reabilita gatos do mato e macaco-prego feridos por objetos humanos

O HV (Hospital Veterinário) da UniFil reabilitou dois gatos do mato e trata de um macaco prego que teve uma pata dianteira amputada após sofrer um choque elétrico. O gato macho tambem perdeu uma patinha em um acidente com uma colheitadeira. Todos os animais silvestres foram encaminhados pelo IAT (Instituto Água e Terra).





O macho, chamado Spot pela equipe do HV, passou por duas cirurgias para uma pata gravemente dilacerada por lâmina de colheitadeira, numa lavoura em Santa Cecília do Pavão (Norte Pioneiro). A mãe morreu no episódio. O filhote foi recolhido pelo IAT e encaminhado ao hospital da UniFil, em agosto de 2022. Após os procedimentos e todos os cuidados com o ferimento, o gato se recuperou e voltou a se alimentar.





A fêmea nominada Violeta chegou na mesma época, resgatada pelo IAT na região de Ivaiporã, no Vale do Ivaí. Como tinha perdido a mãe, apresentava dificuldades para se alimentar e dificilmente sobreviveria se permanecesse solta. Fez exames e recebeu os cuidados da equipe do Hospital Veterinário da UniFil até estar reabilitada e em condições de ir para um mantenedouro. Os dois gatos do mato encontram-se bem de saúde, nutridos e adaptados ao comportamento de crescimento em cativeiro.