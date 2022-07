1º Dia D da Causa Animal será neste sábado no Aterro do Lago Igapó

É neste sábado (16) o 1º Dia D pela Causa Animal, evento promovido pela Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) em parceria com as organizações não-governamentais Associação Defensora dos Animais (ADA) e SOS Vida Animal, ambas de Londrina. A ação, que também tem como parceiro o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (Comupda), visa conscientizar a população sobre questões relacionadas aos animais, como maus-tratos, importância da vacinação e da castração, entre outros tópicos.

Programado para ocorrer das 13h às 17h30, no Aterro do Lago Igapó, o evento terá uma palestra interativa com a participação dos veterinários Fernanda Dias (Sema) e Guilherme Garcia, da Secretaria Municipal de Saúde. Contará também com diversas atividades, como a apresentação musical da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, Desfile do Pet Caipira, barraquinhas com comidas típicas de festas julinas e espaço para adoção responsável. Outra atração serão os sorteios feitos durante todo o evento, com premiações em bolos, produtos cosméticos, horários no salão de cabeleireiro e roupinhas para pets.

A pedagoga da Sema e idealizadora do Dia D da Causa Animal, Luciana Monteiro Leite, ressalta que as inscrições para o Desfile Pet Caipira poderão ser feitas na hora. “O desfile está marcado para acontecer às 16h e, até lá, quem quiser participar da competição pode procurar nós da organização e inscrever o animal. Nós também vamos escolher cinco jurados do público que estiver participando para escolher os vencedores do desfile. Os três primeiros colocados ganharão troféus e medalhas”, contou.





Quem estiver presente no evento, também poderá conferir a Tenda de Adoção, organizada pela Sema e que terá cinco cães que estão atualmente sob a tutela da Diretoria de Bem-Estar Animal (DBEA) à espera de um tutor definitivo. A ONG SOS Vida Animal, parceira da ação, também estará durante todo o evento exibindo cães e gatos que estão atualmente disponíveis para adoção e que foram resgatados pelos voluntários da ONG.





Monteiro reforça que, para adotar qualquer um dos animais, é preciso ter a idade mínima de 18 anos, ter um espaço adequado para receber o animal e ter condições de oferecer atenção e os cuidados necessários aos bichinhos. “É importante que a pessoa leve um documento pessoal e comprovante de residência. Além disso, tanto a Sema quanto as ONGs participantes levarão formulários que deverão ser preenchidos pelos futuros tutores”, salientou.

Vários órgãos e instituições terão estandes com informações sobre seu funcionamento e temas de utilidade pública referentes aos animais, incluindo o Comupda, a Sema, a Secretaria Municipal de Saúde e a Escola Profissional e Social do Menor de Londrina (Epesmel). Também participará das ações a Biblioteca Móvel Ambiental da Sema, com uma professora da rede municipal que fará sessões de contação de histórias. Já a Guarda Municipal (GM) de Londrina realizará uma apresentação de seu Canil, em conjunto com o adestrador da ADA.





Os estudantes do curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual de Londrina (UEL) também estarão presentes no Dia D, realizando o cadastramento de animais para o Projeto Vida, do Hospital Veterinário da UEL. O projeto tem como objetivo abastecer o banco de sangue de cães do HV com o cadastramento de novos doadores. “É um projeto muito bonito e que a Sema está muito feliz em ter como parceiro; o Dia D vai ser um dia histórico para a causa animal em Londrina”, destacou Monteiro.





O 1º Dia D da Causa Animal é uma iniciativa desenvolvida pela Sema em parceria com o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (Comupda), Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Escola Profissional e Social do Menor de Londrina (Epesmel), Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), secretarias de Defesa Social, de Obras e Pavimentação (SMOP), de Saúde (SMS), de Agricultura e Abastecimento (SMAA) e de Cultura e ONGs que trabalham pela causa animal. O evento conta também com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (SME).