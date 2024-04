Trator, veículos e R$ 390 mil são apreendidos em operação contra furto de ração

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu mais de 15 ordens judiciais contra grupo criminoso ligado ao desvio de carga de ração em operação deflagrada nesta quinta-feira (4) em Jaguapitã e Rolândia (região metropolitana de Londrina). Estima-se que o prejuízo seja superior a R$ 1,1 milhão.





Dentre as ordens judiciais estão mandados de busca e apreensão, sequestro de bens e medidas cautelares. Foram apreendidos três veículos, um trator, R$ 390 mil em espécie, diversos celulares, notebook, pen drive, documentos e contratos diversos.

De acordo com as investigações, os suspeitos mudavam as rotas dos caminhões e desviavam parte da carga. “Eles desviavam a carga em diversos sítios da região, para tentar mapear a pesagem até o destino final, mas ao longo do tempo trouxe um prejuízo significativo para empresa", conta o delegado Bruno Sentone.





Dentre os crimes apurados estão organização criminosa, furto qualificado, receptação, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.





