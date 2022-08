Filhote de urso é resgatado após comer mel alucinógeno na Turquia

Um filhote de urso desorientado, que se acredita ter ficado intoxicado depois de comer uma quantidade excessiva de mel alucinógeno, foi resgatado na província de Duzce, no noroeste da Turquia, nesta quinta-feira (11), segundo o The Guardian.

Continua depois da publicidade





As imagens que circulam nas redes sociais mostram o urso balançando e choramingando enquanto estava sentado de barriga para cima na traseira de uma caminhonete. Ele foi levado ao veterinário, onde foi tratado. Autoridades disseram que o animal estava em boas condições e provavelmente será solto na natureza nos próximos dias.





O "mel louco" é produzido em pequenas quantidades por apicultores nas montanhas Kaçkar acima do Mar Negro, o único lugar no mundo além do sopé do Himalaia onde espécies nativas produzem um tipo de mel da flor de rododendro que pode ter efeitos alucinógenos.





Segundo o The Guardian, uma pequena colher sozinha ou tomada com água quente ou leite fervido é suficiente para induzir a um estado levemente alucinógeno ou eufórico. Normalmente o mel é tomado antes do café da manhã como um tratamento tradicional para hipertensão, impotência e várias outras condições de saúde.





Em excesso, o mel pode reduzir a pressão arterial a níveis potencialmente perigosos e induzir náuseas, desmaios, convulsões, arritmia e, em casos raros, a morte. Dezenas de pessoas por ano são internadas nos hospitais na Turquia intoxicadas pelo mel louco.