Outubro Rosa Pet: cães também podem ter câncer de mama

Mais de 14 pets influencers retratam a campanha de Outubro Rosa da Matilha Brasil, produtora de conteúdo digital, estratégia e treinamento dedicada ao Mercado Pet nacional, que visa alertar tutores sobre a importância do carinho atento à saúde do seu bichinho de estimação - principalmente as fêmeas, que podem desenvolver câncer de mama.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





“Selecionamos 14 tutoras de cachorras para produzir conosco um ensaio lindo para chamar a atenção e conscientizar sobre a importância, diagnóstico e tratamento do câncer de mama em fêmeas, bem como da prevenção por meio da castração”, comenta Fernanda Rabaglio, CEO da Matilha Brasil e idealizadora da Academia da Matilha.

Continua depois da publicidade





A campanha também tem seu papel social. Cada pet influencer produzirá conteúdos para conscientização da prevenção do câncer de mama em pets e, a cada assinatura promocional da Academia da Matilha, escola de pet influenciadores, 15% do valor será revertido para a castração de animais carentes.





“Nosso objetivo é chamar a atenção de tutores para a importância do carinho na barriga das fêmeas e do diagnóstico precoce. Além de alertar que a castração é um ato de amor, pois pode evitar em até 99% dos casos de câncer de mama em cadelas e 91% em gatas”, comenta Fernanda.

Continua depois da publicidade





Carinho na barriga do pet é uma das maneiras de fazer o diagnóstico do câncer de mama. Foi desta maneira que a veterinária da Matilha, dra. Mariana Teixeira, descobriu o câncer em sua Pastora Alemã de 6 anos, Roxie. “Estava fazendo carinho na barriga da Roxie, quando percebi um nódulo pequeno na mama, porém, imaginava ser leite empedrado, pois tinha acabado de ter uma cria. Fui acompanhando e percebi que o nódulo não diminuía e com isso apareceu mais um em outra mama”, relata a profissional sobre a descoberta do câncer.





Para o tratamento da doença o método utilizado é a castração junto com a mastectomia da cadeia mamária afetada, sendo o primeiro uma forma também de prevenção da doença. Mariana conta que Roxie passará pela cirurgia neste mês de outubro e que deve contar a história e todo o acompanhamento no instagram da pet, @pastorcampinas.





“Embora todos os anos tenha matérias na mídia sobre o tema, a verdade é que o conteúdo é sempre muito parecido e trabalha gatilhos de medo, até pelo tema ‘Câncer’ já ser pesado por si só. Câncer de mama tem cura e nossa missão é alertar”, conclui Fernanda.





Abaixo, confira algumas das imagens para o Outubro Rosa Pet.