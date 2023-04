Praça Pet será inaugurada na Gleba Palhano com serviços, feira de adoção e brindes

Será inaugurada oficialmente neste sábado (29) a primeira Praça Pet da Gleba Palhano, em frente à Praça dos Pioneiros, na rua Tereza Zanette Lopes, esquina com rua Toshio Imai.







O evento de inauguração acontece das 9h às 12h, organizado pela Associação Alto da Palhano, e terá atrações como tira-dúvidas com veterinários, feirinha de adoção de animais e distribuição de brindes por empresas do setor veterinário e pet shops que estarão no local divulgando seus produtos.

A Praça Pet é um espaço cercado com aproximadamente 300 m², planejado para que tutores possam levar seus cães de todos os portes, deixá-los correr e brincar com segurança sem necessidade de guia. O local conta com portões duplos para um melhor controle de entrada e saída, bebedouros para os animais, lixeiras e suportes com saquinhos para recolher os dejetos dos pets. Logo ao lado está instalado um parquinho para as crianças.