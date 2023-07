Psicóloga dá 8 dicas práticas para lidar com a ansiedade no dia a dia

Com base no histórico de 165,3 mil atendimentos feitos no segundo trimestre de 2023 através da plataforma de telemedicina da Docway, empresa pioneira em soluções de saúde digital no Brasil, foi elaborado um ranking das principais doenças crônicas que acometeram a população no período.





Na pesquisa, o diagnóstico de Ansiedade Generalizada apareceu com 68% de incidência.







A ansiedade tem se tornado um problema recorrente, tanto em nível mundial quanto no Brasil. Segundo a dra. Karen Valéria da Silva, coordenadora de psicologia da Docway, os transtornos ansiosos têm se proliferado, também, devido à rotina atribulada que muitas pessoas levam atualmente, com a pressão de realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo.

Além disso, o período de pandemia que vivenciamos intensificou os sintomas desses transtornos, inclusive os físicos.