Cleo diz que foi diagnosticada com TDAH; entenda o transtorno neurobiológico

"Foi aí que eu descobri que na verdade eu sou TDAH. É sempre um estranhamento quando a gente recebe um diagnóstico relacionado a um transtorno mental, né? Mas também é uma libertação porque as coisas vão fazendo mais sentido, vão se encaixando", diz a atriz, em um trecho do vídeo.

Em relato no Instagram, ela compartilhou que passou grande parte de sua vida lutando contra certos comportamentos, com quadros de depressão, ansiedade, bipolaridade e síndrome de Hashimoto.

A atriz Cleo Pires utilizou suas redes sociais para falar sobre ter sido diagnosticada com o TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade).

O QUE É TDAH?





O TDAH - sigla para Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade - é um transtorno neurobiológico de causas genéticas e aparece ainda na infância, podendo acompanhar o indivíduo por toda a vida, de acordo com o site do Ministério da Saúde.

Em entrevista à Folha em fevereiro deste ano, a bióloga e neurocientista Lívia Ciacci aponta que o TDAH tem três sintomas marcantes: a falta de concentração, a impulsividade e a hiperatividade (excesso de energia).





No cérebro de uma pessoa com TDAH, segundo a especialista, existe uma alteração bioquímica nas regiões pré-frontal e pré-motora. Falhas na bioquímica da região frontal é que levam às alterações de impulsos e inquietação, já que esta área cerebral regula o comportamento humano por meio do autocontrole.

Ciacci também elaborou uma lista com sintomas de TDAH em adultos. "Se você marcou mais de oito itens, procure ajuda psicológica e psiquiátrica", indica.