Alopecia: entenda a doença que acomete a dupla sertaneja Maiara e Maraísa

A alopecia voltou a ganhar a atenção nos últimos dias com a declaração da cantora sertaneja Maiara, da dupla com Maraísa, em suas redes sociais, de que também foi diagnosticada com a doença.





A condição, que afeta a artista e sua irmã gêmea e companheira de palco, causa interrupção no ciclo do crescimento dos cabelos, provocando a perda dos fios.







Entre os diversos tipos da doença, a alopecia areata é a mais frequente. De acordo com Flávia Rosalba, dermatologista do Hospital Dia Campo Limpo, unidade sob gestão do Cejam (Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, o risco de alguém desenvolver a doença durante a vida é de cerca de 2%, sendo a condição agravada por outras enfermidades, como depressão e ansiedade.

