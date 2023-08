Adolescente recupera movimentos do corpo após passar por cirurgia que retirou 90% de tumor no cérebro

Após 15 dias da cirurgia para retirada de um raro tumor cerebral, a estudante Julia Ribeiro Montoani, de 15 anos, recebeu na última terça-feira (22) a notícia de que mais de 90% da massa tumoral foi eliminada, e que ela é benigna.

A adolescente de Siqueira Campos, no Norte do Paraná, correu contra o tempo. Ela tinha chances de perder os movimentos do corpo, caso não realizasse com rapidez o procedimento, que foi feito em Londrina com o uso de alta tecnologia. Publicidade Publicidade

A jovem praticava diversos esportes, mas precisou parar quando descobriu a doença e perdeu parte da capacidade motora do lado esquerdo do corpo, após sofrer duas convulsões em julho deste ano.

“Eu espero poder voltar a jogar vôlei e tênis de mesa. Estou me sentindo bem melhor porque eu tinha muita dor de cabeça e tontura”, explica Júlia sobre sua vida após a intervenção médica. Publicidade

A mãe da adolescente, Edina da Silva Ribeiro Montoani conta que a filha está 80% recuperada, “a Júlia é um milagre”.



De acordo com a familiar, a equipe médica foi surpreendida durante a cirurgia, “o médico relatou que não pode retirar todo o tumor, que era grande e estava afetando bastante a área motora. Percebendo que estava profundo, ele tomou a decisão de preservar o movimento da minha filha, porque se aprofundasse para retirar inteiro, ela perderia todos os movimentos para sempre”, esclarece Edina.

A CIRURGIA

O neurocirurgião Alexandre Canheu, que operou Julia no Hospital Evangélico de Londrina, explica que o procedimento delicado exigiu o uso de diferentes tecnologias, como tractografia, neuronavegador, ultrassom intra-operatório, eletrocorticografia intra-operatória e monitorização eletrofisiológica, bem como o uso do corante fluoresceína no momento da ressecção tumoral, que foram determinantes no resultado. Publicidade

O profissional pontua que foi preciso ter o máximo de cuidado para minimizar sequelas.

Um neuronavegador auxiliou o médico a fazer uma craniotomia menor e mais centrada no tumor e ao mesmo tempo na localização dos limites tumorais, e assim conseguir realizar o procedimento de forma mais segura. Ao mesmo tempo, o equipamento transmitia na tela de um computador as imagens ao vivo do que era feito. Publicidade



