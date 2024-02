Beijo na boca traz riscos à saúde? Como aproveitar o carnaval com segurança

Segundo o infectologista e professor de Medicina da Universidade Positivo (UP), Marcelo Ducroquet, o beijo na boca pode ser uma via de transmissão para uma série de infecções. Mesmo que a pessoa não apresente sintomas, é possível transmitir doenças como o herpes simplex, que causa bolhas dolorosas nos lábios, o citomegalovírus, que provoca febre e aumento dos linfonodos, e a mononucleose, conhecida como "doença do beijo".

O Carnaval se aproxima, e com ele vem a promessa de festas, bloquinhos, calor e, é claro, beijos na boca. No entanto, você já parou para pensar nos riscos que esse simples hábito pode trazer para a sua saúde?

Consequências e Prevenção





Essas infecções virais podem permanecer no organismo para sempre, sem necessariamente causar consequências graves. “Infelizmente, não tem como evitar pegar essas doenças se você for beijar desconhecidos no carnaval. Claro que se a pessoa tiver uma lesão na boca, especialmente de herpes, ela tem mais chances de transmitir herpes naquele momento. Mas a maior parte de nós, de qualquer maneira, já foi exposto ao vírus do herpes durante a infância”, pontua





No entanto, a melhor forma de prevenção é minimizar o risco, evitando beijar um grande número de pessoas durante o Carnaval. “Quanto menor a exposição, menor o risco, mas acho que o grande foco e a grande preocupação no carnaval é evitar a disseminação de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)", ressalta.





Ducroquet destaca a importância do uso de preservativos para evitar a disseminação de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), que são uma preocupação adicional durante a festa. "E, para isso, a nossa recomendação é usar preservativo, que vai impedir a transmissão com bastante eficácia da maior parte dessas doenças”, completa.

Portanto, enquanto se prepara para a folia, lembre-se de cuidar não apenas da diversão, mas também da sua saúde. Minimize o risco de transmissão de doenças, seja consciente e proteja-se durante os momentos de celebração.