Tenente-coronel Marcos Antônio Tordoro é nomeado chefe da Casa Militar do Paraná

O tenente-coronel Marcos Antônio Tordoro foi nomeado chefe da Casa Militar do Paraná. Esse é o órgão responsável pela segurança do Palácio Iguaçu e de autoridades de Estado, além de organizar o transporte aéreo. O decreto foi assinado pelo governador Ratinho Junior (PSD) no último dia 6 e Tordoro assume a posição a partir da próxima segunda-feira, 19 de fevereiro.





O agora chefe da Casa Militar vai deixar o comando do 5° BPM (Batalhão da Polícia Militar) cerca de seis meses após assumir a posição, quando substituiu o tenente-coronel Nelson Villa, que foi transferido para a região de Curitiba. O subcomandante Ricardo Eguedis é cotado para comandar o Batalhão.

Tordoro assume a Casa Militar após a morte do então chefe, tenente-coronel Sérgio Vieira Benício, no dia 31 de janeiro.





A reportagem solicitou uma posição da PMPR (Polícia Militar do Paraná) sobre a troca de comando no 5° BPM e aguarda resposta. Tordoro deve comentar a mudança após a nomeação do novo comandante.