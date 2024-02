Cambé inicia vacinação contra dengue nesta terça-feira (27)

A vacinação contra a dengue em Cambé (região metropolitana de Londrina), para crianças de 10 e 11 anos, começa nesta terça-feira (27) em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do município, com exceção à UBS do Jardim Ana Rosa, das 8h às 18h. Não há necessidade de agendamento.





As doses da vacina Qdenga chegaram em Cambé no sábado (24). Ao todo, o município recebeu 2.676 doses para a primeira aplicação, em um público alvo de 3.351 crianças. O laboratório japonês Takeda Pharma, que desenvolveu a vacina, estabeleceu que o esquema vacinal completo é de duas doses, com intervalo de 90 dias entre elas.

O prefeito Conrado Scheller faz um convite para toda a população aderir a campanha de vacinação contra a dengue. “Pedimos para que os pais, mães, avós, parentes e amigos, comuniquem as pessoas que têm crianças de 10 e 11 anos para levar os pequenos às nossas Unidades, que já estarão aplicando as vacinas a partir desta terça. E apesar de recebermos as vacinas, precisamos continuar limpando os nossos quintais. Essa semana tem fumacê, no último sábado foi feito mutirão de limpeza. Estamos fazendo a nossa parte. Mas essa é uma batalha conjunta, e cada um precisa fazer a sua parte também, principalmente cuidando dos seus quintais. Juntos nós vencemos a pandemia da Covid, e juntos nós vamos vencer também agora esse mosquito da dengue”, expressou o prefeito.





Mayara Santos, responsável pelo Departamento de Epidemiologia, esclarece ainda que o objetivo da vacinação é reduzir novos casos, hospitalizações e mortes pela doença, e faz um apelo para os pais e responsáveis levarem as crianças às UBS. “Há uma crescente alarmante do número de casos de dengue em Cambé, ultrapassando 6.000 casos suspeitos e 600 confirmados, e que tem progredido para formas graves da doença ou em óbito. Embasado na situação epidemiológica, o Ministério da Saúde incorporou a vacina de dengue atenuada no SUS, com objetivo de reduzir esses novos casos, hospitalizações e mortes pela doença. Lembrando ainda aos responsáveis que o resfriado não deve resultar no adiamento da vacinação deste público. Portanto, diante da importância e do impacto da vacinação, esperamos que a população se conscientize e vacine as crianças como estratégia de prevenção contra a dengue”, disse.

A vacina Qdenga





O imunizante contra a dengue Qdenga foi desenvolvido pelo laboratório Takeda Pharma, passou por todos os testes de segurança e foi aprovado pela Anvisa em março de 2023. A vacina contém vírus vivos atenuados da dengue. Por isso, induz respostas imunológicas contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. A Qdenga é indicada para pessoas de 4 a 60 anos, tanto para quem já teve dengue, quanto para quem nunca foi infectado.

O laboratório contraindica a vacina para quem tem alergia a algum dos componentes, quem tem o sistema imunológico comprometido ou alguma condição imunossupressora, ou gestantes e lactantes.

Além disso, os estudos clínicos mostraram que pode haver reações leves, geralmente, dentro de dois dias após a injeção, como dor no local da injeção, dor de cabeça, dor muscular, vermelhidão no local de injeção, mal-estar, fraqueza e febre.





