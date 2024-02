Londrina é a primeira cidade do Paraná a vacinar crianças contra a dengue

Londrina foi a primeira cidade do Paraná a vacinar crianças de 10 e 11 anos contra a dengue. O mutirão de vacinação foi realizado no último sábado (24).





De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o município recebeu 13.204 doses da vacina, que correspondem a toda a população londrinense nessa faixa etária, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Dessas 13.204 doses, 1.879 foram aplicadas no sábado, quando sete unidades de saúde estavam abertas para receber o público.





A unidade que mais vacinou foi o Guanabara (Centro-Sul), com 434 vacinas aplicadas, seguida do Vivi Xavier (Zona Norte), com 374. Já nos distritos, foram aplicadas 62 vacinas, estavam abertas as unidades de Lerrovile e Paiquerê.

A partir desta segunda-feira (26), todas as unidades de saúde, inclusive dos distritos, recebem a vacina contra a dengue para continuar a vacinação da faixa etária de 10 e 11 anos.