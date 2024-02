Cambé utiliza carro de som para avisar sobre fumacê contra a dengue em bairros

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou na manhã de segunda-feira (12), mais uma estratégia para combater o mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika. Foi iniciado o primeiro ciclo de aplicação de inseticida com o carro fumacê nos bairros que fazem parte da região atendida pela Unidade Básica de Saúde do Jardim Novo Bandeirantes. O fumacê vai passou nos bairros em dois turnos, de 5h às 9h e 17h às 20h na segunda e nesta terça-feira (13).





A Prefeitura disponibilizou um carro de som que está alertando os moradores, de maneira antecipada, sobre a passagem do veículo. Todos devem ficar atentos às medidas de segurança: ao ouvir o fumacê se aproximando, abra as portas, janelas e cortinas; retire roupas do varal; tampe vasilhames com alimentos, inclusive, bebedouros para animais, cubra gaiolas de pássaros e, em seguida, troque ração e água; não deixe utensílios de uso doméstico expostos no quintal.





Vale ressaltar que o fumacê não apresenta perigo para a saúde, porque é utilizado com responsabilidade e em intervalos de tempo pré-determinados. (com informações da comunicação da Prefeitura de Cambé)