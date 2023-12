Casos prováveis de dengue no Brasil aumentam 17,5% em 2023

Dados divulgados nesta sexta-feira (8) pelo Ministério da Saúde indicam que os casos prováveis de dengue no Brasil aumentaram 17,5% em 2023 em relação ao ano passado. As ocorrências passaram de 1,3 milhão de casos em 2022 para 1,6 milhão de casos este ano. Já a taxa de letalidade ficou em 0,07% nos dois anos, somando 1.053 mortes confirmadas em 2023 e 999 no ano passado.

“Fatores como a variação climática, o aumento das chuvas, o número de pessoas suscetíveis às doenças e a mudança na circulação de sorotipo do vírus são fatores que podem ter contribuído para esse crescimento”, avaliou o ministério em nota. Os estados com maior incidência de dengue são Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás. Publicidade Publicidade

CHIKUNGUNYA Leia mais: Surto no Brasil 'População perdeu a percepção de risco da Covid ', avalia infectologista Em todas as UBSs Londrina: Saúde disponibiliza dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 Combate ao câncer Eliminar câncer do colo do útero é prioridade da OPAS Prevenção Paraná amplia vacinação da bivalente contra Covid-19 para grupos prioritários

Em relação à chikungunya, até dezembro de 2023, foram notificados 145,3 mil casos da doença no país, com taxa de incidência de 71,6 casos por 100 mil habitantes. Em comparação com o mesmo período de 2022, quando foram notificados 264,3 mil casos (123,9 casos por 100 mil habitantes), a redução foi de 42,2%. Este ano, foram confirmados ainda 100 óbitos provocados pela doença. As maiores incidências estão em Minas Gerais, no Tocantins e Espírito Santo. Publicidade

ZIKA

Já os dados de zika foram coletados pela pasta até o fim de abril de 2023. Ao todo, foram notificados 7,2 mil casos da doença, com taxa de incidência de 3,6 casos por 100 mil habitantes. Houve aumento de 289% em relação ao mesmo período de 2022, quando 1,6 mil ocorrências da doença foram notificadas. Até o momento, há registro de um óbito por zika em investigação. Publicidade



Saúde abre consulta pública sobre inclusão de vacina da dengue no SUS O ministério da Saúde abre nesta quinta-feira (7) consulta pública sobre a proposta de incorporação ao SUS (Sistema Único da Saúde) da vacina contra a dengue.



CRIADOUROS

O LIRAa (Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes aegypti) e o LIA (Levantamento de Índice Amostral) indicam que, em 2023, 74,8% dos criadouros do mosquito da dengue estão nos domicílios, como em vasos e pratos de plantas, garrafas retornáveis, pingadeiras, recipientes de degelo em geladeiras, bebedouros em geral, pequenas fontes ornamentais e materiais em depósitos de construção (sanitários estocados, canos). Publicidade

Os números mostram ainda que depósitos de armazenamento de água elevados (caixas d’água, tambores, depósitos de alvenaria) e no nível do solo (tonel, tambor, barril, cisternas, poço, cacimba, cisterna) aparecem como segundo maior foco de procriação dos mosquitos, com 22%, enquanto depósitos de pneus e lixo têm 3,2%.

A pesquisa é realizada pela amostragem de imóveis e criadouros com água positivos para larvas de Publicidade Aedes aegypti no âmbito municipal. Os estados consolidam os dados dos municípios e encaminham ao ministério.



Informe sobre a dengue no Paraná registra 876 novos casos em uma semana 876 novos casos de dengue foram registrados de acordo com o boletim semanal da dengue publicado nesta terça-feira (5) pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde). Com isso, o Paraná registra agora 4.398 casos confirmados e outros 6.267 estão em investigação



MUDANÇAS CLIMÁTICAS Publicidade

Em nota, a pasta destacou que a projeção de aumento de casos de dengue no próximo verão brasileiro se deve a fatores como a combinação entre calor e chuva intensos, possíveis efeitos do El Niño, conforme aponta a OMS (Organização Mundial da Saúde). Outro agravante é o ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus no Brasil.

“Com as mudanças climáticas, altas temperaturas e períodos chuvosos, a expectativa é que o número de criadouros aumente. Por esse motivo, é preciso o empenho da sociedade para eliminar os criadouros e evitar água parada. As medidas são simples e podem ser implementadas na rotina. O Ministério da Saúde sugere que a população faça uma inspeção em casa pelo menos uma vez por semana.” Publicidade

“Para garantir a proteção contra o mosquito vetor das arboviroses, o Ministério da Saúde encaminha um biolarvicida aos estados e municípios, de acordo com a situação epidemiológica local e com a demanda. O produto representa uma alternativa eficiente no controle das larvas dos mosquitos, com baixo impacto ambiental.”

CONTROLE

Ainda em nota, o ministério informou estar alerta e monitorar constantemente o cenário das arboviroses no Brasil. Como parte das ações de enfrentamento às doenças, a pasta anunciou R$ 256 milhões para o fortalecimento da vigilância das arboviroses. “O momento é de intensificar os esforços e as medidas de prevenção por parte de todos para reduzir a transmissão das doenças.”



Regional de Saúde de Londrina segue com maior número de casos confirmados de dengue O boletim semanal de dengue registra 74 novos casos de dengue em Londrina e classifica a cidade como a com o maior número de casos confirmados entre os 208 municípios que tiveram casos com a doença.



“Para evitar o agravamento dos casos, a população deve buscar o serviço de saúde mais próximo ao apresentar os primeiros sintomas. Cerca de 11,7 mil profissionais de saúde foram capacitados em 2023 para manejo clínico, vigilância e controle de arboviroses.”

Do valor total do investimento, R$ 111,5 milhões serão efetivados até o fim deste ano, em parcela única, para fortalecer as ações de vigilância e contenção do Aedes aegypti, sendo R$ 39,5 milhões para estados e o Distrito Federal e R$ 72 milhões para municípios. Além disso, haverá repasse de R$ 144,4 milhões para fomentar ações de vigilância em saúde em todo o país.

VACINA

A Conitec (Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no Sistema Único de Saúde) analisa neste momento a incorporação da vacina Qdenga ao SUS (Sistema Único de Saúde). Nessa quinta-feira (07), o ministério abriu consulta pública sobre o tema. Considerando o cenário epidemiológico, a comissão já recomendou a incorporação do imunizante inicialmente para localidades e públicos prioritários a serem definidos pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações).

A definição dos grupos e localidades deve considerar as regiões de maior incidência e transmissão da dengue e as faixas etárias de maior risco para agravamento da doença. A restrição de público, segundo o ministério, também leva em conta a capacidade de fornecimento das doses por parte da fabricante.

Profissionais de saúde alertam para ressurgimento do tipo 3 da dengue Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado em maio deste ano, já mostrava o ressurgimento desse sorotipo e, na &ua