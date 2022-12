Concurso para profissionais da saúde abre inscrições na próxima terça-feira

Na próxima terça-feira (3), a partir das 8h, a Prefeitura de Londrina abrirá as inscrições para o concurso público destinado à contratação de profissionais da saúde.





Entre as vagas, há oportunidades para médicos, educadores físicos, enfermeiros, psicólogo, agentes comunitários de saúde (ACS) e outros.

Os interessados devem se inscrever no site da Fundação Fafipa, que é organizadora do certame. O edital n.º 212/2022 – AMS/SMRH com todas as informações está disponível no Jornal Oficial do Município de Londrina nº 4.797, a partir da página 18.







O período de inscrição vai de 3 a 31 de janeiro de 2023 e para participar é preciso pagar uma taxa de inscrição de R$ 33 a R$ 252, dependendo do cargo escolhido.

De acordo com a Secretaria Municipal de Recursos Humanos, a expectativa é que mais de 7 mil pessoas participem desse concurso.





“Demos um período de publicidade grande, visando que tenha mais inscritos, porque são cargos específicos da saúde, que têm uma menor demanda de concurso público em relação aos outros, por isso é importante um período grande de inscrição”, explicou a secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Bellusci.

Ao todo, estão disponíveis 13 cargos específicos contendo 41 vagas abertas, incluindo as reservadas para afro-brasileiros e pessoas com deficiência (PcD).





A Prefeitura pretende contratar inicialmente 10 agentes comunitários de saúde (ACS); três técnicos de saúde na função de assistência de enfermagem em Saúde da Família e Atenção Domiciliar; dois educadores físicos; um enfermeiro; um farmacêutico; um psicólogo; quatro veterinários; cinco médicos em saúde da família; dois médicos plantonistas nos serviços anestesiologia, um para o exercício da medicina geral, cinco pediatras, dois ginecologistas e quatro ortopedistas.

Os salários variam de R$ 2.248,85 a R$ 12.906,88 de acordo com o cargo.





CRONOGRAMA DAS PROVAS

O concurso será composto por provas objetivas e de títulos, além de TAF (Teste de Aptidão Física) para o cargo de agente comunitário de saúde.





A previsão é que as provas objetivas sejam realizadas no dia 5 de março contendo 40 questões. O cartão com as informações sobre o local e o horário das provas estará disponível a partir de 23 de fevereiro.

Já a convocação para as provas de títulos, dos cargos de nível superior, acontecerá no dia 12 de abril, quando também será divulgado o resultado definitivo da prova objetiva e a convocação para o teste físico dos ACS.





Os interessados em apresentar títulos de especialização, mestrado ou doutorado devem fazê-lo pelo site da Fundação Fafipa, preenchendo o formulário eletrônico e enviando os documentos entre os dias 13 e 15 de abril. Já a aplicação do teste de aptidão física dos ACS acontecerá no dia 23 de abril.





A divulgação do resultado e classificação dos candidatos estará disponível no dia 9 de maio, com homologação final no dia 15 de maio.





“A partir da homologação, nós já começaremos a convocar os aprovados. As perícias do concurso da saúde devem começar em junho, quando automaticamente começaremos as reposições com os aprovados”, afirmou Bellusci.