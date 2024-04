Clínica de Fisioterapia busca pacientes com lesões neurológicas e gestantes para atendimento gratuito em Londrina

A Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Positivo, campus Londrina, está em busca de pacientes com diagnósticos neurológicos para tratamento e gestantes para alívio de dores posturais e preparação para o parto, para atendimento gratuito. O serviço é realizado diariamente, das 19h às 21h, por estudantes do último ano do curso de Fisioterapia da instituição, sempre sob supervisão dos professores.







Para o coordenador do curso de Fisioterapia da Universidade Positivo, campus Londrina, Alexandre Pelegrinelli, a clínica é uma oportunidade de prestar serviços à população e, ao mesmo tempo, permitir que os estudantes aprendam na prática. “É por meio da clínica que conseguimos dar experiência aos estudantes do último ano, porque eles entram em contato com casos reais e podem aprimorar tudo o que aprenderam ao longo do curso. Também é ali que a universidade encontra a comunidade, o que é sempre muito importante”, destaca.





São cerca de 20 atendimentos por dia em diferentes especialidades da Fisioterapia, como ortopedia, neurologia, pediatria e ginecologia. No entanto, neste momento, o foco está na busca por pacientes com perfil neurológico e gestantes. “A ideia é que os estudantes atendam pacientes com vários perfis e, neste momento, nossas outras especialidades estão bem cobertas”, comenta Pelegrinelli.

Os interessados precisam entrar em contato pelo e-mail [email protected] informando nome, idade, diagnóstico médico, número para contato e disponibilidade de horário entre as 19h e às 21h. Todos os inscritos passam por uma triagem e os critérios de agendamento são de responsabilidade da coordenação da clínica.





Serviço

Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Positivo (UP), campus Londrina

Atendimento de segunda a sexta, das 19h às 21h

Atendimento às gestantes acontece terça e quinta, às 19h45

Agendamento pelo e-mail [email protected]