Conheça 4 benefícios do yoga para crianças e adolescentes

Apesar de milenar, o yoga, técnica originada na Índia, ganha cada vez mais adeptos, especialmente durante e após a pandemia. De acordo com a professora de yoga do Colégio Anjo da Guarda, Tatiana Hultmann Nieweglowski, “a rotina da prática diária ajuda a manter a tranquilidade, confiança e alegria, além de trazer foco e concentração, o que é válido para todas as idades, desde crianças até adultos e idosos”, explica. O yoga é uma boa alternativa, pois além de trabalhar a mente , age no corpo físico, aumentando a flexibilidade, a força muscular e melhorando a postura.

Corpo e mente



A professora explica também que o yoga une trabalho físico, mental e espiritual. “Por isso, juntamente com o fortalecimento do corpo e flexibilidade, há incentivo ao relaxamento, clareza de pensamento e autoconhecimento. Isso acontece a partir de uma sequência de posturas que se conectam umas com as outras por meio do ritmo da respiração."