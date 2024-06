Dieta rica em gordura pode levar à ansiedade, diz estudo brasileiro

Um estudo conduzido por pesquisadores brasileiros da Ufop (Universidade Federal de Ouro Preto) mostrou que o consumo de comida gordurosa pode levar ao aumento de sintomas de ansiedade e outras condições mentais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo Sylvana de Noronha, principal autora da pesquisa, uma dieta rica em gordura pode alterar a microbiota do nosso intestino, que tem impacto direto nas funções do cérebro.

Publicidade





O estudo, publicado na revista científica Biological Research, foi feito em parceria com a Universidade do Colorado em Boulder (Estados Unidos) e avaliou modelos animais. Noronha explica que a identificação da microbiota também é uma descoberta importante, que pode orientar estudos futuros.

Publicidade



Para entender esse processo, os cientistas dividiram os roedores em dois grupos. Durante nove semanas, metade recebeu uma dieta baixa em gordura, de cerca de 11%, e metade uma composta de 45% de gordura, especialmente a saturada de origem animal. Ao longo do período, as amostras fecais dos animais foram analisadas para identificar as bactérias intestinais.



Depois, foram feitos testes comportamentais com os roedores, que foram colocados para escolher entre explorar um ambiente seguro ou uma plataforma elevada. A partir da escolha dos animais os pesquisadores foram capazes de avaliar os efeitos psicológicos da alimentação. Por fim, também foram feitas análises do tecido cerebral e do material genético dos bichos.

Publicidade



O que os cientistas viram foi que no grupo que recebeu uma dieta alta em gordura houve uma redução significativa na diversidade de microrganismos intestinais, associada à uma perda da saúde. Além disso, houve um aumento de grupos específicos de bactérias associadas aos industrializados e à obesidade.



A microbiota intestinal vive diretamente a partir dos nutrientes que ingerimos pela nossa alimentação e, em resposta, geram moléculas que são absorvidas pelo nosso corpo e ajudam a modular as funções do organismo. "Se a gente desfavorece o crescimento de um determinado grupo de bactérias, potencialmente pode haver um desbalanço desse equilíbrio com consequências para a saúde", afirma Noronha.

Publicidade



Quanto à avaliação genética, o grupo da dieta mais gordurosa apresentou maior expressão dos genes associados à produção e sinalização da serotonina, neurotransmissor relacionado à regulação do humor, do sono e do apetite. No caso dos camundongos, a sua estimulação aconteceu em uma região do tronco cerebral associada ao estresse e à ansiedade.