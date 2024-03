'Por que o intestino é considerado o segundo cérebro?' é tema de live da Associação Médica de Londrina

Em abril, Associação Médica de Londrina retoma os ‘Encontros AML’ de forma online, em live com especialistas associados, que irão responder perguntas da comunidade







A Associação Médica de Londrina (AML) retoma os “Encontros AML”, agora em formato online, por meio de lives que acontecerão nos canais do Youtube e Instagram a cada dois meses. A primeira live acontecerá na quarta-feira, 3 de abril, às 20 horas, com o tema “Por que o intestino é considerado o segundo cérebro?”.

Participam do debate mediado pela presidente da AML, Rosana Ceribelli Nechar, os médicos associados Leonardo Valente de Camargo, neurologista, e a Rossana Amin Graciano de Resende, gastroenterologista.





Na pauta, um tema bastante atual nos consultórios: como o funcionamento do eixo cérebro-intestino influencia a saúde do indivíduo como um todo.

Leonardo de Camargo lembra que o intestino é o segundo órgão do corpo humano com maior número de neurônios: “Por conta da quantidade de neurônios e neurotransmissores presentes no intestino, ele é considerado um sistema nervoso independente, auxiliando na regulação das emoções e do humor, possui um papel imunológico muito importante e influencia diretamente em algumas doenças”, diz o médico.





Ele reforça que a função do sistema digestivo vai muito além de simplesmente processar a comida que ingerimos. Investigar e regular o intestino ajuda no tratamento de doenças mentais ou do sistema imunológico, pois grande parte das células de defesa do organismo estão no sistema gastrintestinal.

Na live, ele irá explicar como os hábitos alimentares podem comprometer ou melhorar o comportamento intestinal. Conforme o neurologista, muitas doenças neurológicas ou os sintomas delas estão diretamente relacionados ao funcionamento do intestino, como a Doença de Parkinson, as demências, a depressão e diversas doenças autoimunes, como a Esclerose Múltipla.





A gastroenterologista Rossana de Resende vai explicar o que é a disbiose intestinal, que provoca o desequilíbrio no crescimento de microrganismos que naturalmente são encontrados no intestino e que pode causar sintomas como náusea, excesso de gases, desconforto no abdome, diarreia ou até prisão de ventre.

Segundo ela, muitos pacientes têm enfrentado cada vez mais dificuldades na vida social por conta das disbioses, “como as pessoas que sofrem de diarreia crônica ou de alergia alimentar, por exemplo”, cita a médica, que também irá discorrer sobre o que são prebióticos e probióticos e como o uso desses suplementos pode melhorar a saúde intestinal.





De acordo com os médicos, é considerado normal defecar de 3 vezes ao dia até 3 vezes por semana e quanto mais diversificada a dieta, mais diversificado é o microbioma do intestino, melhorando os níveis de estresse, o estado de ânimo e a saúde como um todo.

A presidente da AML, Rosana Nechar, destaca a importância das lives em levar informação de qualidade para a comunidade. “É um momento para conversarmos com especialistas renomados sobre assuntos de interesse comum nos consultórios, de maneira prática e informal, tirando dúvidas da população e nos colocando mais próximos da nossa comunidade”, declara.





Encontros AML

Live: Por que o intestino é considerado o segundo cérebro?

Quando: 3 de abril (quarta-feira)

Horário: 20 horas

Onde: Youtube e Instagram da AML