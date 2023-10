Taquicardia revelada por Sandra Annenberg é comum, mas exige cuidado

Viver sob estresse prejudica a qualidade de vida e pode levar a eventos cerebrais e cardíacos. Confira as dicas de um médico cardiologista





A jornalista Sandra Annenberg revelou na última semana que sofria de um distúrbio cardíaco conhecido como taquicardia, decorrente do estresse relacionado ao seu trabalho como apresentadora do “Jornal Hoje”, na rede Globo. Segundo a apresentadora, o problema persistiu e se manteve mesmo após sua saída do cargo que ocupou por duas décadas.

“Eu tive Síndrome de Abstinência de Adrenalina, porque durante vinte anos eu produzi uma adrenalina no mesmo horário e, quando me afastei do JH, meu corpo continuou produzindo essa adrenalina durante dois anos. Da mesma forma que você leva tempo se preparando para fazer alguma coisa, você leva tempo deixando de fazer aquela coisa”, revelou a apresentadora no podcast “Sem Nome Pode”, apresentado pela atriz e cantora Klara Castanho.





O motivo central desse quadro preocupante? O estresse constante que Sandra enfrentou em sua rotina de trabalho. "Ver a vinheta no ar e saber que você vai entrar no segundo seguinte para dar, geralmente, uma péssima notícia é realmente muito difícil, muito estressante", relatou a apresentadora, que traz no currículo coberturas que impactaram o Brasil e o mundo, como o incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, em 2013, e os ataques às torres gêmeas, em Nova York, no fatídico 11 de setembro.

“Quando eu saí do Jornal Hoje, durante quase dois anos tive taquicardia por volta da uma da tarde, o horário em que eu costumava gravar a escalada do programa. Demorei para descobrir a causa e fui parar em psiquiatra. Hoje posso dizer que não tenho mais essa adrenalina toda nas veias, para o bem e para o mal”, contou Sandra no podcast. Como a apresentadora, milhares de pessoas ao redor do mundo atingem altos níveis de estresse por sua posição profissional, o que pode afetar diversos órgãos do corpo, mas principalmente o coração.





Médico da área de Cardiologia do AmorSaúde Marcelo Nascimento Gomes Pinho, explica que, em situações de estresse, o coração é o mais afetado porque o corpo produz uma quantidade elevada de hormônios, incluindo catecolaminas e cortisol. “Há também o aumento da vasoconstrição do corpo, podendo levar a eventos cerebrais e cardíacos. Esses hormônios elevam a pressão arterial e as chances de trombose”, explica o médico da maior rede de clínicas populares do Brasil.

