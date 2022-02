Três iniciativas para promover saúde mental no ambiente de trabalho

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), transtornos mentais e comportamentais estão entre as principais causas de perdas de dias de trabalho no mundo

É fato que a pandemia trouxe diversas alterações para o dia a dia da população em todo o mundo, sendo a principal delas o aumento de problemas relacionados à saúde mental. Numa pesquisa global do Instituto Ipsos, a World Mental Health Day 2021, 53% dos entrevistados brasileiros relataram alguma deterioração na saúde mental em 2020 – a quinta maior alta entre os 30 países pesquisados.

“Além de ser algo essencial para a qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores, o cuidado com a saúde mental no trabalho conversa com índices importantes, como absenteísmo, presenteísmo e turnover”, aponta Aier Adriano Costa, médico do trabalho e Responsável Técnico na Docway, empresa de saúde digital que oferta soluções completas de telemedicina para empresas de todos os segmentos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), transtornos mentais e comportamentais estão entre as principais causas de perdas de dias de trabalho no mundo.





Para auxiliar empresas de todos os segmentos a aumentar a produtividade e diminuir o afastamento dos funcionários, o médico separou três dicas que vão auxiliar na promoção da saúde mental no trabalho. Confira:





Apoiar e valorizar os colaboradores: Invista em um ambiente de trabalho no qual os profissionais se sintam valorizados e acolhidos. Lembre-se que um colaborador satisfeito é o melhor porta-voz que qualquer empresa poderia ter.

Manter um canal de comunicação aberto: Pode ser um e-mail, telefone ou qualquer outro canal seguro onde os colaboradores possam tirar dúvidas, pedir informações ou mesmo relatar um problema. Afinal, levar conscientização é importante, mas para funcionar é preciso estar aberto ao diálogo.





Oferecer apoio psicológico como benefício: Muitas vezes, apenas um profissional especializado é capaz de ajudar as pessoas a resolverem suas questões internas relacionadas à saúde mental. Com o advento da telemedicina, oferecer esse tipo de cuidado se tornou mais fácil, prático e seguro, por isso, essa é uma excelente forma de manter o bem-estar e a qualidade de vida dos colaboradores em dia.