Crianças até 4 anos correspondem a 95% dos casos de Vírus Sincicial Respiratório no Brasil

Segundo o Ministério da Saúde, dados coletados e monitorados pela iniciativa Infogripe da FioCruz (Fundação Oswaldo Cruz) mostram que o VSR (Vírus Sincicial Respiratório) esteve presente em 30% dos casos de doenças respiratórias registradas no Brasil nos primeiros três meses de 2023, afetando principalmente bebês e crianças de 0 a 4 anos, com mais de 3,3 mil infecções nesse período.

Com a chegada do inverno, as preocupações dos pais aumentam à medida que dias mais secos e frios favorecem a circulação de vírus responsáveis por doenças respiratórias, como bronquiolite, gripe e pneumonia.

O Vírus Sincicial Respiratório, considerado um dos principais agentes causadores de infecção aguda das vias aéreas inferiores, tem sido conhecido como o "vilão" predominante durante as estações outono e inverno. Contudo, estudos recentes revelaram uma mudança no padrão de circulação do vírus, agora também ocorrendo nos meses mais quentes do ano, o que exige atenção dos pais o ano todo.





Kelly Cristiane Milléo, especialista em Biomedicina da Faculdade Anhanguera, alerta que a baixa umidade do ar e mudanças bruscas de temperatura nesta época do ano são fatores que aumentam a incidência das doenças em crianças.

Milléo destaca a importância de os pais observarem constantemente os sintomas das enfermidades, pois o VSR pode se assemelhar a um resfriado comum, mas pode evoluir para formas graves de bronquiolite e pneumonia, necessitando de hospitalização.