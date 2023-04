Decreto municipal de Londrina prevê multa de até R$ 300 para locais com focos de dengue

O decreto destaca que nove cidades da 17ª Regional de Saúde estão em situação de emergência e outras seis de alerta, o que impacta no sistema de atendimento de Londrina. A partir de agora, por exemplo, o poder público municipal está liberado para comprar materiais e serviços para o atendimento da dengue sem necessidade de licitação, mas seguindo as regras estabelecidas em lei.

A Prefeitura de Londrina publicou em diário oficial um decreto de situação de emergência epidemiológica na cidade para combate e controle do mosquito Aedes aegypti. O documento oficializa que o município está enfrentando uma epidemia da doença, com quase três mil casos confirmados até a última sexta-feira (14).

As cinco UBSs (Unidades Básicas de Saúde) que passaram a ser referência para pacientes com suspeita ou confirmação de dengue iniciaram o atendimento nesta quarta-feira (12), desde às 7h.

A prefeitura definiu que durante a fiscalização está autorizado o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, em caso de recusa do proprietário, local abandonado ou ausência do dono após duas visitas comunidades num período de dez dias. “Sempre que se mostrar necessário poderá ser requerido auxílio à Guarda Municipal para efetivação do ingresso forçado”, destaca o texto.





As pessoas ainda estão sujeitas a multa, dependendo do número de focos do mosquito que forem identificados. A classificação vai de leve, quando são detectados de um a dois focos, à gravíssima, com sete focos ou mais. A multa é de R$ 50 para infração leve, R$ 100 para média, R$ 200 para grave e R$ 300 para gravíssima.





Estabelecimentos privados correm risco de interdição e perda do alvará, se as providências não forem adotadas em caso de irregularidades relacionadas à dengue. A detecção de focos de vetor em piscinas, caixas d’água e reservatórios descobertos caracterizará infração gravíssima, independentemente do número.





“A detecção de focos de vetor será comunicada ao proprietário/responsável por notificação escrita para regularização em até 48 horas nas hipóteses quando não for possível seu saneamento de imediato na presença do próprio agente, sendo que a regularização afastará a aplicação de penalidades.”