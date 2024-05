Enfermeiro de Rolândia é convocado a prestar atendimentos a vítimas no Rio Grande do Sul

O enfermeiro do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) Adriano Porfírio Piza, de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) foi convocado pela Força Nacional do SUS (Sitema Único de Saúde) e prontamente aceitou ir atuar na missão de socorro às vítimas do Rio Grande do Sul.





De acordo com a Secretaria de Saúde, o enfermeiro é referência nacional e já atuou em diversos serviços de atendimento e resgate extremos, como em Brumadinho, Minas Gerais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com esse chamado, a Secretaria reorganizou a escala de modo a não desfalcar o serviço em Rolândia.





Segundo a direção do Samu no Município, é motivo de orgulho ter um servidor convocado para uma missão tão nobre.





"Sabemos da importância dessa atuação frente às catrastrofes, do quanto isso exige do físico, psicológico e do desprendimento pessoal. Então, é com muita admiração que podemos dizer que temos um representante do nosso Samu que exerce esse ofício com tanta dedicação e qualidade", afirma.