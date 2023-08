Instituto de Neurologia de Curitiba debate bem-estar e conforto no ambiente hospitalar

Há oito anos, o Hospital INC (Instituto de Neurologia de Curitiba) implantou oficialmente o setor de Hospitalidade e vem desenvolvendo este trabalho com muita seriedade.





Modelo do serviço, a instituição promove, também, o Simpósio da Hospitalidade, uma iniciativa que busca contribuir com a melhoria e a expansão da humanização no setor de saúde e para a troca de boas experiências entre os profissionais e equipes de instituições hospitalares do Paraná e do País.

Na sexta-feira (11), será realizado a quarta edição do Simpósio, com participação gratuita. O evento tem como tema “A hospitalidade proporcionando bem-estar e conforto no ambiente hospitalar” e contará com palestrantes do Hospital ICESP/SP, Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns, Hospital Mãe de Deus e do Hospital Geral da Unimed Ponta Grossa.





A programação de palestras inicia às 8h30 e segue até às 17h e vai abordar a hospitalidade voltada para o idoso, a importância da intervenção positiva para o paciente, a gastronomia proporcionando conforto e bem-estar, entre outros assuntos.

Para a diretora administrativa do INC, Regina Montibeller, o grande avanço na hospitalidade, nos últimos anos, é justamente o reconhecimento da importância desse trabalho dentro das instituições e pelos médicos, enfermeiros e demais profissionais que atuam dentro dos hospitais.





“O INC sempre esteve na vanguarda da hospitalidade dentro do setor da saúde. Já estamos na quarta edição do Simpósio, e isso já é um sinal claro de que estamos evoluindo nesse sentido. Incentivamos esses encontros para que os profissionais possam discutir técnicas e tecnologias, a gestão, a humanização e as novidades para o acolhimento do paciente e seus acompanhantes”.

