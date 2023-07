Londrina entrega aparelhos auditivos para 240 pessoas e zera a fila de espera

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), entregou aparelhos auditivos para cerca de 240 pessoas no 4º mutirão de saúde auditiva realizado nesta quinta-feira (6) no Iles (Instituto Londrinense de Educação de Surdos), entidade credenciada ao Município.





Parte dos pacientes recebeu dois aparelhos, no caso de perda auditiva bilateral (nos dois ouvidos). Com isso, Londrina zera a fila de espera das pessoas que tinham diagnóstico com indicação de aparelho auditivo. A entrega desta semana finaliza um processo que iniciou no mesmo período do ano passado.



O prefeito Marcelo Belinati acompanhou a entrega e enfatizou que este é um importante trabalhos sociais da Prefeitura de Londrina. “A pessoa não ouve, sabe que tem uma tecnologia que pode fazê-la voltar a ouvir, mas não tem dinheiro para arcar com o custo. Por isso, temos realizado este trabalho em parceria com o ILES, que tem impacto muito positivo na vida daqueles que serão contemplados, pois proporciona mais qualidade de vida e inclusão social”, afirmou.