Agosto Dourado: no mês de incentivo à amamentação, banco de leite do HU de Londrina tem baixo estoque

"O Banco de Leite atender cerca de 600 crianças por mês. O leite, prioritariamente, vai para atender os bebês que estão em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), prematuros, com baixo peso ou os dois", afirma a coordenadora. "Nós procuramos atender as crianças que nasceram a termo, mas nem sempre é possível".

O Banco de Leite Humano do HU recolhe o leite doado e entrega já pasteurizado para ser utilizado no HU, hospital Infantil, Evangélico, hospital do Coração Unidade Bela Suíça, Maternidade Municipal e Santa Casa de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro). Em todas essas unidades, há pontos de coleta.

"O ideal para suprir as crianças internadas seria de 150L a 200L por mês. Estamos com estoques abaixo do que é preconizado, e este ano tem sido difícil para nós por mais que haja campanhas de divulgação", comenta Letícia Lima Colinete Costa, enfermeira coordenadora do Banco de Leite do HU de Londrina. "Para se ter uma ideia, do começo do ano até o mês de julho, conseguimos, em média, a doação de 109L por mês. Em julho, foram apenas 84L", relata.

Em pleno Agosto Dourado, que é o mês dedicado para a intensificação das atividades de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, o Banco de Leite do HU (Hospital Universitário de Londrina) está com estoque baixo.

Doação que faz a diferença

"Eu uso uma bomba elétrica para extrair o leite. Vou acumulando e congelando. Toda semana o pessoal do banco de leite vem buscar o frasco com o leite armazenado congelado", aponta.

"Doei no meu primeiro filho desde alguns meses, não me lembro exatamente quanto, mas doei até ele ter 1 ano e 4 meses. Aí parei, porque a produção de leite diminuiu com o tempo e ele também ainda mamava. Depois, comecei a doar de novo no segundo filho, desde o primeiro mês de vida dele", conta.

A médica Milene Yuri Nagata Kawanishi Aranda Lopes tem dois filhos - Rafael, de 4 anos, e Guilherme, 9 meses - e é uma das doadoras do Banco de Leite Humano do HU. "Eu me formei na UEL (Universidade Estadual de Londrina) e já tinha ouvido falar lá no HU sobre o Banco de Leite", lembra.

Como doar





Além dos pontos de coleta nas unidades hospitalares, a mãe que tiver interesse em se tornar doadora pode ligar para o Banco de Leite pelo (43) 3371-2390 ou acessar o instagram @bancodeleitehulondrina. O link da bio abre uma página de pré-cadastro de doadora.





"Deve-ser preencher uma ficha com informações pessoais, são solicitados os exames do pré-natal para serem avaliados para saber se ela tem condições de doar e depois passa por avaliação médica. Estando apta, uma equipe multidisciplinar vai até a a casa da doadora com um kit contendo frasco estéril, gorro, máscara, para fazer a orientação. Ao longo de uma semana, ela vai coletando o leite diariamente e armazenando no frasco preparado no freezer", detalha. Depois de uma semana, combina-se um horário para a coleta do leite e a equipe deixa mais material se ela tiver interesse em continuar a doação. Ou seja, ela não precisa sair de casa nem para se candidatar nem para fazer a doação".





As equipes do Banco de Leite do HU abrangem Londrina, Ibiporã e Jataizinho - ambas na RML (Região Metropolitana de Londrina). Em Cambé e Rolândia, também na RML, há postos de coleta específicos para captação, um serviço intermediário de bastante qualidade.