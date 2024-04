Cambé amplia vacinação contra gripe para mais 13 grupos prioritários

A partir desta quinta-feira (4), a secretaria municipal de Saúde Pública de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) vai ampliar o público apto a receber a vacina contra Influenza. Agora, mais 13 grupos prioritários podem receber as doses do imunizante, em todas as Unidades Básicas de Saúde – com exceção a do Cristal – das 8h às 18h. Não há necessidade de agendamento. Além disso, a UBS do Ana Rosa, que terá a nova sede inaugurada neste sábado (6), começa a vacinação na próxima segunda-feira (8).





Juntam-se à população acima de 60 anos os seguintes grupos aptos para se vacinarem: caminhoneiros; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes e puérperas; pessoas com deficiência permanente; pessoas com doenças crônicas e condições clínicas especiais; pessoas em situação de rua; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade; povos indígenas; professores do ensino básico e superior; profissionais das forças armadas, de segurança e salvamento; trabalhadores portuários; trabalhadores da saúde; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso.

Mayara Santos, responsável pelo Departamento de Epidemiologia, destacou que a ampliação da população apta a receber a vacina se dá pelo aumento dos casos de doenças respiratórias e exposição aos vírus de grupos mais expostos. “Diante desse aumento da gripe no município, esta é uma grande oportunidade para vacinar essas pessoas que estão predispostas a apresentar um quadro mais grave da doença. Lembrando que mesmo se a população se vacinou no ano anterior, também deve se vacinar este ano para se prevenir contra as cepas H1N1, H3N2 e linhagem B / Victoria. Essa é a melhor forma de se cuidar”, disse.





De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina utilizada é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil.





(Com informações da Prefeitura de Cambé)