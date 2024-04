Londrina volta a ter vacina contra a gripe nas Unidades Básicas de Saúde

Após moradores de Londrina procurarem as UBS (Unidades Básicas de Saúde) nos últimos dias e saírem sem a vacina contra a gripe, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) encaminhou para a cidade mais 46 mil doses do imunizante na terça-feira (2). No início da semana, a FOLHA mostrou que as 20 mil doses entregues pelo Estado na segunda quinzena de março tinham acabado e até então não havia reposição, o que alguns pacientes classificaram como “descaso”.







Segundo a secretaria municipal de Saúde, os frascos já estão nos postos e a vacinação está normalizada na cidade nesta quarta-feira (3). “As doses chegaram à Regional de Saúde na terça-feira às 13h30. As equipes de logística da secretaria prontamente fizeram a retirada e iniciaram a distribuição para as unidades de saúde”, ressaltou a pasta, por meio de nota.

A imunização segue para o público prioritário: crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, adolescentes em medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade e professores do ensino básico e superior, além dos povos indígenas e forças de segurança.





Não há necessidade de agendamento e a aplicação é por livre demanda. A única orientação é para que a pessoa busque a UBS mais próxima com documento pessoal, carteira de vacinação e documento que comprove pertencer ao grupo prioritário.

REGIONAL





No total, a 17ª Regional de Saúde recebeu 82.200 doses da vacina contra a Influenza. “Da parte do Estado, recebendo as doses do Ministério da Saúde já distribuímos para os munícipios, incluindo Londrina, e a Regional de Saúde de Londrina”, frisou Beto Preto, secretário de Estado da Saúde. A chefia da 17ª Regional não informou à reportagem o quantitativo para os demais municípios da região metropolitana.





