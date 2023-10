Coração em perigo: uma a cada cinco brasileiras tem risco de sofrer um infarto

Limpar, lavar e arrumar casas até transformá-las em lares acolhedores era a rotina da diarista Andreia Maria Rodrigues, de 45 anos.



No entanto, essa vida ativa foi interrompida mais de uma vez por infartos agudos do miocárdio, desencadeados por uma hipertensão que a acompanha há 16 anos. A última delas, em março de 2023, fez Andreia travar uma batalha incansável enquanto passava por um procedimento cirúrgico e recebia cuidados especiais no Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba, no Paraná. Publicidade Publicidade

"O zelo dos profissionais com a minha saúde foi decisivo para a minha recuperação. Fiz uma cirurgia no coração de peito aberto e estou bem, graças a Deus e à equipe que comandou o procedimento", conta a paciente, emocionada. Leia mais: Imunize! Vacinação defende crianças de sequelas da Covid-19 Entenda Diagnóstico tardio da osteoporose em homens prejudica tratamento, alerta sociedade de reumatologia Atendimento grátis Projeto Pequenos Olhares oferece consultas oftalmológicas aos alunos da rede municipal de Londrina Saiba mais UEL recruta voluntários com dificuldades para sentir cheiro pós-Covid-19

"Depois de começar a sentir fortes dores no peito, cansaço e falta de ar, fui até uma farmácia e descobri que minha pressão estava acima de 18 por 12. Em seguida, fui diretamente a um hospital, onde recebi o diagnóstico de infarto", lembra Andreia. Publicidade



Diagnóstico tardio da osteoporose em homens prejudica tratamento, alerta sociedade de reumatologia Muitas pessoas lidam durante anos com doenças que nem sabem ter. Como os sintomas demoram a aparecer, o diagnóstico tardio traz prejuízos para o tratamento.



A pressão alta é um dos fatores de risco para condições graves como o infarto, que é a morte das células de uma região do músculo do coração por conta da formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa.

O problema, que ocorre principalmente devido ao acúmulo de placas de gordura nas artérias responsáveis por irrigar o órgão, pode provocar danos ao músculo cardíaco ou levar à morte. Publicidade

No Brasil, o número de internações por infarto aumentou mais de 155% ao comparar os anos de 2008 e 2022. Segundo um levantamento do INC (Instituto Nacional de Cardiologia), a média mensal passou de 5,2 mil para 13,6 mil para os homens e de 1,9 mil para 4,9 mil para as mulheres.

AUMENTO DE 62% NOS INFARTOS EM MULHERES JOVENS Publicidade

Andreia está entre milhares de mulheres que sofrem infarto a cada ano no Brasil. As doenças cardiovasculares figuram como a principal causa de morte entre as brasileiras e já matam sete vezes mais que o câncer de mama.

A pesquisa da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo traz números preocupantes, com uma em cada cinco mulheres sujeita a sofrer um infarto. Segundo outro estudo da SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia), o aumento de infartos nas mulheres de 15 a 49 anos foi de 62%, no comparativo entre 1990 e 2019. Publicidade



Ingestão exagerada de proteína traz risco à saúde e não contribui para os músculos A ingestão exagerada de proteínas, entretanto, traz perigos à saúde e não contribui para o crescimento dos músculos, uma vez que o organismo elimina os excessos.



"Hipertensão é um fator de risco para a doença arterial coronariana, que causa o fornecimento inadequado de sangue ao músculo cardíaco e, quando está em estágio avançado, faz com que o paciente precise ser submetido a uma cirurgia", explica a cirurgiã cardiovascular Daniele Colatusso.

"No caso da Andreia, realizamos uma cirurgia de revascularização do miocárdio, a famosa ponte de safena, que consiste em pegar um pedaço da veia safena da perna para fazer uma ponte entre a artéria aorta e o local após a obstrução da artéria coronária", complementa a cirurgiã responsável pelo procedimento da paciente. Publicidade

Agora, Andreia retorna ao convívio de sua família, carregada de gratidão pela vida e esperança pela oportunidade de recomeçar. "Sinto que estou com um coração novo e pronta para dar um passo de cada vez, com a paciência que esse momento merece", revela a paciente.

Para Daniele Colatusso, que acompanha todos os dias casos semelhantes como o de Andreia, o sentimento de salvar vidas a impulsiona na missão de ser uma profissional melhor. Publicidade

"Como médicos, estudamos e nos dedicamos ao máximo para cuidar e prolongar a expectativa de vida dos pacientes. Então, é um sentimento de missão cumprida e uma enorme satisfação quando o paciente retorna ao consultório bem, sem sequelas e com a vida de volta ao normal", afirma a médica que atua nos hospitais Universitário Cajuru e São Marcelino Champagnat.



No Dia Mundial do Coração, veja dicas para uma vida longa e saudável 29 de setembro é o "Dia Mundial do Coração", data para lembrar os cuidados com a saúde do músculo mais importante do corpo humano