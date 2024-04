Saiba quais cuidados tomar com a pele no outono

O outono e o inverno são consideradas as estações mais secas do ano. Por isso, é importante rebobrar os cuidados com a hidratação da pele, nossa principal barreira do corpo contra o meio externo. Sem esse cuidado, diversas doenças podem aparecer.





Segundo o Dr. José Roberto Fraga Filho, dermatologista membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Diretor Clínico do Instituto Fraga de Dermatologia, a hidratação não só é importante para a pele, mas também para todos os órgãos.

“Pensa que a água seria o óleo do motor, se você não mantém essa lubrificação, o motor não funciona normalmente, e 70% do nosso organismo é feito de água, por isso a importância”, explica o dermatologista.

O especialista ainda alerta para o cuidado com o hábito de se bronzear e queimar durante o verão. "Com isso, aumenta o fotoenvelhecimento e manchas. O sol que você toma de forma cumulativa, e em pacientes predispostos, pode levar ao câncer de pele”, alerta o Dr. Fraga.





O clima do outono acaba se tornanando o ideal para realizar tratamentos que são mais agressivos com a pele, como os lasers e peelings. Além disso, é importante redobrar o cuidado com a hidratação para liar com o clima seco.





Por fim, o dermatologista ressalta que além de lavar, hidratar e proteger, é importante manter uma dieta equilibrada, evitando alimentos ricos em gordura e açúcar, priorizando os alimentos frescos.