Dia da Pizza: aprenda a fazer receitas mais saudáveis e menos calóricas

O Brasil é o segundo maior consumidor de pizza do mundo - perde apenas para os Estados Unidos. Ainda que a massa com molho e queijo seja um prato atribuído à gastronomia italiana, a Itália aparece em quarto lugar neste ranking.







Dados da Associação de Pizzarias Unidas de São Paulo apontam que a produção brasileira chega a um milhão de pizzas por dia. São Paulo lidera o ranking nacional com mais de 570 mil unidades consumidas diariamente e ocupa a segunda posição entre as localidades que mais consomem pizza no mundo, atrás de Nova Iorque.

No Brasil, além do Sudeste, a região Sul também se destaca no levantamento: 90% das pessoas afirmam ter o hábito de comer pizza. Um estudo com base em dados do iFood mostra que o Paraná é o quarto estado que mais usa o aplicativo para pedir pizza e, em 80% dos casos, os consumidores escolhem pizzarias perto de casa para fazer o pedido.