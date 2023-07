Conheça as top 10 "super" pizzarias do Paraná no iFood

O Dia da Pizza é comemorado em 10 de julho no Brasil, data do primeiro concurso de pizzaiolos daqui ocorrido em 1985. Segundo um levantamento do iFood, empresa brasileira de tecnologia, em 2022 foram pedidas, em média, cinco pizzas por segundo! O estado do Paraná, sozinho, fez quase 6 milhões de pedidos via aplicativo. O consumo nacional foi estimado em 143 milhões de unidades - se fossem enfileiradas dava para ir mais de dez vezes do Oiapoque ao Chuí (os extremos do Brasil) ou dar uma volta no Planeta Terra.

Você sabia que de "italiana" a pizza só tem sotaque? A iguaria surgiu no Egito e na Grécia, por volta do século VI a.C. Os romanos descobriram e têm o mérito de adaptar e popularizar a receita como se conhece atualmente.

A pizza brasileira é diferente da original, mas nem tanto. A massa consumida aqui costuma ter baixa fermentação, enquanto a italiana passa por um processo mais longo. A borda recheada é uma “inovação” nacional com recheios de catupiry a doce de leite, sem falar na variedade de sabores e tamanho. A italiana ocupa um prato, e a pizza brasileira tem o tamanho da fome de quem pede: pizzas gigantes de 12 pedaços e a menor, a pizza brotinho, cabe em um prato de sobremesa.



Pizzarias super



Para celebrar a data, o iFood divulga uma lista com as pizzarias ‘Super”, as eleitas com avaliações dos usuários do aplicativo que se mantém há pelo menos três meses nesse ranking “estrelado” e ganharam pontos nos critérios: comida saborosa, temperatura certa, bons ingredientes e pizza bem temperada.

"O iFood é completo e acessível para tudo que os restaurantes precisam. Investimos cada vez mais na proximidade com os nossos parceiros para entregar o melhor e mais acessível pacote de serviços. O selo Super ajuda a dar mais visibilidade para o restaurante na nossa plataforma, impulsionando as vendas e consequentemente contribuindo com o crescimento desses estabelecimentos", diz Arnaldo Bertolaccini, vice-presidente de restaurantes do iFood.



Conheça dez entre as eleitas pelo consumidor no Paraná, todas com nota 4.9:





Pizza House (Cascavel)

Itally - Pizza - Burguer (Curitiba) Garage70 Pizzaria (Curitiba) Bellafit - Pizzaria Sem Glúten (Londrina) Brigata Pizzeria - Oficinas (Ponta Grossa) Pizzaria Formiguinhas (Curitiba) Pizzaria Cook Menu (Cascavel) Pizzaria Peroni • Vila A. (Foz do Iguaçu) Fréccia Pizza (Londrina) Dina Pizza - Capão Raso Poções (Curitiba) Fratello Pizzas Delivery (Londrina) Pizzaria Dom Rafa (Curitiba) Ferri Pizza (Curitiba)

O maior volume de pedidos é para o jantar de final de semana e as promoções campeãs são os combos com refrigerante.