Escolha de pomadas modeladoras de cabelos deve seguir lista da Anvisa

A médica Elisabeth Guimarães, mebro da CBO (Comissão Científica do Conselho Brasileiro de Oftalmologia), alertou ,nesta segunda-feira (5), que a escolha das pomadas modeladoras de cabelos deve ser feita com cuidado.





A preocupação vem no momento em que o Carnaval se aproxima, e com ele uma parte dos foliões e foliãs já está em busca de um horário com sue cabelereiro predileto para preparar o penteado para a festa utilizando esses produtos, que tiveram uma procura recorde no ano passado.

Publicidade

Publicidade





A maior procura aconteceu no Rio de Janeiro, nas festas de fim de ano. No período, muitos acabaram no pronto-socorro após o produto derreter com o calor e escorrer para o olho, causando lesões oculares.





Publicidade

O mesmo problema já havia acontecido em várias cidades do país, no início de 2023, o que motivou a retirada de vários tipos de pomadas do mercado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).





”Tudo que está ali próximo do olho pode escorrer e entrar no olho. É preciso atenção na hora de usar, de remover, na hora do banho, para que não tenha surpresas desagradáveis depois”, orientou.

Publicidade





Para guiar a escolha dos profissionais e consumidores que estão em busca das opções seguras, a lista de pomadas autorizadas pode ser acessada no site da Anvisa.