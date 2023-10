Fazer 20 minutos de exercício por dia compensa 12 horas de tempo sentado, diz estudo

Fazer entre 20 e 25 minutos de atividade física moderada todos os dias pode ser suficiente para compensar o aumento do risco de morte associado a um estilo de vida altamente sedentário, afirma uma pesquisa publicada no British Journal of Sports Medicine.







A análise feita por pesquisadores da Noruega, Dinamarca e Estados Unidos mostra que ficar sentado ou deitado por mais de 12 horas por dia está associado a um risco de morte 38% maior em comparação a um total diário de 8 horas. Mas isso não vale para aqueles que acumulam ao menos 22 minutos diários de atividade física moderada a intensa.





Andar de bicicleta, correr, caminhar rápido e até subir escadas por um curto período de tempo todos os dias pode, então, diminuir a mortalidade de indivíduos que têm estilo de vida sedentário.

"Não é nada exaustivo. É algo como conseguir conversar caminhando, mas ficar um pouco ofegante no final de uma frase", diz Ricardo Barroso, diretor da SBEM-SP (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo), que não participou da pesquisa.





A atividade física tem efeito tanto na longevidade quanto na qualidade de vida, diz o médico endocrinologista. Isso porque influencia em fatores metabólicos, como controle da glicose e da pressão; além de ter impacto no humor, reduzindo ansiedade e estresse; e no sono, promovendo uma melhor qualidade, afirma.

Por fortalecer o coração, o exercccício melhora a circulação e está associado também à redução de doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial ou diabetes, que não deixa de ser um grande fator de risco para a aterosclerose, que seria a deposição de gordura nas artérias, diz Eduardo Senra, endocrinologista e clínico da SBCM (Sociedade Brasileira de Clínica Médica).





"O ser humano sempre fez exercícios ao longo da nossa evolução. Era uma obrigação para que a gente conquistasse o nosso alimento. Alguns trabalhos estimam que o ser humano caminhasse às vezes 15 a 18 quilômetros por dia em busca de alimentos, com raras exceções. Então, nós nos moldamos em cima dessa necessidade [do exercício]. Então, é como se o corpo dependesse dele para funcionar melhor em todos os sentidos.", afirma Senra.

Em países desenvolvidos, os adultos passam em média de 9 a 10 horas por dia sentados, principalmente durante o horário de trabalho, segundo os pesquisadores. E o sedentarismo está ligado a um maior risco de morte.





No estudo, eles reuniram dados individuais de participantes de quatro grupos de pessoas para descobrir se a atividade física pode modificar a associação entre o tempo sedentário e a morte, e vice-versa, e qual quantidade de atividade física e tempo sentado pode influenciar o risco.

Quase 12.000 pessoas com pelo menos 50 anos foram incluídas na análise. Elas tiveram um mínimo de 4 dias de 10 horas diárias de registros de rastreadores de atividade, foram monitoradas por pelo menos 2 anos e forneceram detalhes de fatores potencialmente influentes: sexo, nível educacional, peso, altura, histórico de tabagismo, consumo de álcool e se tinham doença cardiovascular atual e/ou anterior, câncer e/ou diabetes.





Além do tempo médio, a pesquisa estabeleceu que quanto maior o sedentarismo, mais esses 22 minutos vão reduzir a mortalidade. E quanto maior o tempo de exercício diário, chegando até 50 minutos, melhor.

Mas a mensagem principal, segundo os especialistas, é: "qualquer coisa é melhor do que nada". "A gente não pode menosprezar nenhum tipo de movimentação ao longo do dia, principalmente na sociedade que hoje nós vivemos, onde o trabalho sentado é quase uma regra", diz Senra.





