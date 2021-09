Londrina registra mais três mortes e 349 casos de Covid-19

Londrina registrou neste sábado (25) mais três mortes e 349 casos de Covid-19. Assim, o município acumula 82.122 confirmações e 2.107 óbitos em decorrência da infecção.

Os falecimentos foram de um homem, 80, internado em hospital público em 24/08, com swab positivo para coronavírus em 25/08, evolui a óbito em 07/09; e duas mulheres: uma de 74 anos, internada em hospital público em 09/09, com swab positivo para coronavírus em 07/09, e outra de 77 anos, internada em hospital público em 10/09, com swab positivo para coronavírus em 12/09. Ambas morreram na sexta-feira (24). Os três pacientes tinham comorbidades.

A Pequena Londres possui 984 casos ativos da doença, dos quais 813 estão em isolamento domiciliar e 171 internados - 67 deles em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).





Houve ainda o registro de mais 327 curados - 79.031 no total.

252.696 é o número de testes RT-PCR (padrão-ouro) já feitos em Londrina - 82.122 confirmados, 96 aguardando exames e 170.478 descartados.